Conseil communal de Messancy : moins de hêtres dans les forêts publiques

La forêt se présente actuellement avec 489 ha de feuillus et 8,5 ha de résineux pour 2 ha de plantations mixtes. Et l’état sanitaire montre des faiblesses dues aux situations de sécheresse entre 2016 et 2020, aux grosses intempéries de 2021 et à la canicule de 2022. Le hêtre, un des joyaux de la Commune, est en situation préoccupante, le chêne se régénère difficilement et l’altitude de la forêt entre 295 et 375 m ne convient pas particulièrement à l’épicéa qui se développe mieux à partir de 400 m.

Moins de hêtres

Dès lors, le DNF propose d’améliorer la résilience de la forêt face au climat et aux risques sanitaires (maladies scolytes, peste porcine…) pour maintenir une production de gros bois de qualité A tout en assurant un équilibre entre forêt et la faune. "L’idée est de répartir les risques en créant des forêts mélangées constituées d’essences de productions différentes, en intégrant des essences secondaires et en favorisant les régénérations naturelles avec également des plantations d’enrichissement en vue de diversifier la forêt" explique le concepteur de ce plan. On ne plantera plus d’épicéa, on diminuera la production de hêtre pour atteindre 40 à 50% et on maintiendra 30% de chênes."

Pour répondre aussi au Code de développement territorial (CoDT) ce plan d’aménagement prévoit également une superficie de 1,15% accessible aux mouvements de jeunesse.

La mise en œuvre de ce nouveau PAF qui permettra de conserver la certification PEFC aura un impact budgétaire puisqu’il devrait provoquer une légère diminution des revenus des ventes et que le taux de réinvestissement sera supérieur à la période précédente. Le chef de département précise encore que "c’est le contexte climatique qui fait évoluer la situation avec un hêtre à surveiller".

Philippe Douret (ICM) s’est intéressé au choix des essences basé sur le fichier écologique tout en restant sur des essences indigènes et Remy Welschen (ICM) aurait voulu savoir s’il était possible d’interférer sur les forêts privées: "Les plantations voisines ne vont-elles pas polluer les forêts publiques ?" Difficile d’imposer des choix aux particuliers si ce n’est qu’à travers les recommandations de la Société Royale Forestière de Belgique.

Ce plan, fruit de longues années de préparation, est approuvé, et doit encore suivre les arcanes légaux, passer par un rapport d’incidences environnemental, une enquête publique et revenir une dernière fois au conseil.

Points noeuds et mobilité douce

Les conseillers sont déjà fortement engagés dans un réseau de mobilité douce à travers Interreg, un projet de création d’itinéraires cyclo-pédestres permettant de rejoindre, comme à Aubange, à Rodange et dans l’agglomération de Longwy, les gares pour emprunter les transports en communs. C’est donc tout logiquement qu’ils ont également marqué leur accord pour passer une convention avec la Province à propos de la signalisation du réseau cyclable à travers les points nœuds. Comme aux Pays-Bas et en Flandre, la province veut ainsi uniformiser la signalisation.

Le réseau compte 1 700 kilomètres dans la province, 40 points sont annoncés sur Messancy. Le coût estimé est de 300 € par kilomètre, dont 27 € seront à charge de la Commune. Pour ce qui a été réalisé en 2021-2022, 1 394 €seront à charge de celle-ci à partir de 2023, le montant sera de 1 081 € annuels.

Par ailleurs la Commune, toujours dans le cadre d’une convention avec la Province, va passer un marché pour installer trois abris, 1 box et 69 arceaux à vélos. "Le réseau cyclable se développe de plus en plus sur la commune. Différents endroits ont été repérés, dont à proximité de l’hôtel de ville, pour les visiteurs et les employés communaux" explique l’échevine Christiane Kirsch. Ces équipements seront disséminés dans tous les villages. Le coût estimé est de 36 000 € tvac. La Province avec un fond d’impulsion devrait intervenir pour 25 000 €.