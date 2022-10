Ce fut le cas dans la demeure d’Armand Noiset et Marie Horman à Malmaison (Fauvillers). La journée, avec prudence, la famille accomplissait les diverses tâches de la ferme et regagnait la cave pour les repas et la nuit. La famille Noiset-Horman, ainsi que les amis et connaissances, descend donc au sous-sol en demandant la protection de Sainte Thérèse.

Willy Noiset, le fils d’Armand et de Maire, garagiste bien connu de Malmaison, témoigne: "Ils descendaient au sous-sol et y emmenaient la petite statue de Ste Thérèse. Un coin de la cave est éclairé de quelques bougies et tient lieu de petit sanctuaire devant lequel, tous priaient à genoux, régulièrement, mais bien plus encore lorsque les canons se faisaient entendre. Promesse est faite de construire une chapelle à Sainte Thérèse de Lisieux si tous en sortent vivants."

Si beaucoup de soldats perdent la vie aux alentours de la ferme, à la fin de la guerre, tous les habitants et connaissances sortent sains et saufs de cette cave.

La promesse faite à Sainte Thérèse est honorée: une chapelle est construite le long de la route qui deviendra la Nationale 4. Armand et Marie Noiset-Horman, ainsi que leur famille, prennent donc l’initiative du chantier, et en 1945, la chapelle est édifiée.

La chapelle à l’identique

En 1968, l’élargissement de la N4 de 2 à 4 bandes entraîne le démontage de la chapelle. Les statues, l’autel ainsi que la porte d’entrée sont conservés. Il est d’emblée décidé par Marie Noiset, Robert Noiset et ses frères et sœurs, que la chapelle sera reconstruite. En 2021, donc 53 ans plus tard, la décision est prise de reconstruire la chapelle dédiée à Sainte Thérèse, presque à l’identique.

Éric (petit-fils d’Armand et de Marie Noiset-Horman) offre ses compétences et s’engage en maître d’œuvre.

L’édifice vient donc d’être reconstruit autour de la porte d’origine et de la statue de Sainte Thérèse. En présence de nombreux fidèles, la bénédiction de cette chapelle par les abbés Roger Kaufmann et Philippe Moline a eu lieu dimanche dernier.