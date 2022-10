Au fil des années, celle-ci a pris de l’ampleur et a toujours pu compter sur une trentaine de membres actifs. "C’est une chorale amateur qui a toujours accueilli tout le monde explique Luc Pierrard, l’un de ses membres. Les chants sont axés classiques-romantiques mais à l’occasion de grandes fêtes comme Noël, nous reprenons les chants incontournables de la période". Luc Pierrard, présent dans la chorale depuis toujours, se souvient des débuts de la chorale dont le premier chef fut Clément Crispiels. "Pour les 10 ans, nous avons eu la chance de chanter en direct à la RTBF à l’occasion de la" Messe Québecquoise "" souligne-t-il. La troupe chestrolaise s’exportera même dans des villes comme Liège, Paris, Luxembourg ou encore la région lyonnaise.

Plusieurs moments marquants

Durant ces 50 ans, plusieurs directions du chœur vont se succéder. Clément Crispiels, Anne-Françoise Lebrun, Dominique Collin, Bérenger Goffette et enfin Étienne Mottoul, l’actuel chef. Chacun ayant amené sa propre touche personnelle. Des moments marquants, il y en a eu plusieurs durant ce demi-siècle. "En 2002, ce fut une grande émotion d’interpréter avec la chorale" L’Harmonique "d’Anloy l’Oratorio pour double chœur" Israël en Égypte "de Haendel" se souvient Luc Pierrard. Lors du 40e anniversaire, deux concerts sont donnés où le chœur interprète des morceaux de Mozart ainsi qu’une "Missa brevis" de Haydn. "En 2014, la chorale chestrolaise s’associe avec la chorale Prélude de Habay et le cœur de Bertrix pour chanter une œuvre de Karl Jenkins" The armed man "dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18". Une œuvre chantée à Habay, Bertrix ou encore à l’abbaye d’Orval avec l’orchestre Estro Armonico du Luxembourg.

Appel à la relève

Après toutes ces années, la chorale de la Tour Griffon compte toujours à ce jour une trentaine de membres. À raison d’une fois semaine, le lundi, ils se réunissent pour répéter. "Au sein de la chorale, rien n’a vraiment changé explique Luc Pierrard. Il y règne toujours une bonne ambiance où chacun y trouve du plaisir". Ce qui inquiète cependant le chestrolais, c’est l’avenir de la chorale. "Les choristes prennent fatalement de l’âge et nous ne voyons pas la relève arriver. Pourtant, n’importe qui peut nous rejoindre. La connaissance du solfège n’est pas indispensable. Seule la motivation compte" termine le chestrolais.

Vivaldi, Lotti, Haendel et Corrette

Ce samedi 8 octobre à 20 h, la chorale de la Tour Griffon donnera un concert dans le cadre de son 50e anniversaire en l’église de Neufchâteau. Elle sera, pour l’occasion, accompagnée par le chœur du Beynert d’Arlon et l’orchestre Estro Armonico du Grand-Duché du Luxembourg. Au programme: Vivaldi (Gloria), Lotti (Credidi), Haendel et Corrette (Concertos pour orgue et orchestre). Entrée 18 € (Prévente 15 €). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements 0495/25 58 79

Renseignements: Étienne Mottoul: 061/41 46 47 ou 0474/65 17 62.