Âgé d’à peine 18 ans, il est appelé sous les drapeaux car la Belgique est en pied de paix renforcée. C’est ainsi qu’il se retrouve chez les Chasseurs ardennais à Arlon, au 1er Régiment cycliste, 2e bataillon, 4e compagnie, sous le matricule 1108/9840 avant de partir pour Salzinnes pour effectuer son service militaire.

Prisonnier en Allemagne pendant 5 ans

Germain sera fait prisonnier et emmené en Allemagne à Nienburg en Westphalie au Stalag XC. Il y restera 5 ans.

Il était hébergé dans une ferme, ce qui lui permettait de manger à sa faim.

Cette ferme était située à proximité d’une usine de matériaux destinés à la fabrication de bombes. C’est sous haute surveillance qu’il devait assurer de nuit le transport de ces engins explosifs avec le tracteur de la ferme.

Après la guerre, de retour dans son village de cœur, Germain, "ayant eu la cape sur le dos pendant 7 ans" va travailler deux ans au chemin de fer à Stockem avant de partir pour trois ans à l’usine de Senelle comme premier fondeur.

Malheureusement, il dut abandonner son premier emploi (mieux rémunéré qu’au chemin de fer) suite à des bronchites chroniques contractées en Allemagne.

Il s’est marié le 14 décembre 1939 avec Andrée François, a eu deux filles.

Il a travaillé comme maçon, d’abord chez Hotton à Aubange, chez Zondag à Arlon puis aux entreprises Neu à Messancy.

Reconnaissance des Chasseurs ardennais

Il s’est installé comme indépendant jusqu’à sa pension, qu’il a prise à 62 ans afin de s’occuper au mieux de son épouse malade. Elle est décédée en 1981 à l’âge de 60 ans. Germain était un travailleur mais aussi un gai luron.

Il participait volontiers aux activités associatives du village. C’est ainsi qu’il a fait partie de la musique catholique de Vance au sein de laquelle il jouait du trombone.

Il a fêté ses 100 ans en 2018

Entre-temps, il a fait partie de la section des Chasseurs ardennais d’Étalle puis de celle de Virton et fut pendant de nombreuses années et sans compter son temps, porte-drapeaux lors des commémorations patriotiques dans les villages de Vance, Fouches et Hachy.

C’est à ce titre, que trois membres de la section royale des Chasseurs ardennais de Virton, accompagnés du président national, du secrétaire national, du bourgmestre d’Étalle et de Laurent Maillen, ont eu ainsi l’honneur de lui rendre visite pour ses 100 ans à la maison de repos le 16 mars 2019.