Les enfants auront l’occasion de rencontrer Adam (Game Over/Maya), Pacotine (Nanny Mandy), Léa et Nancy Delvaux (Jo et moi) ainsi que les illustratrices Laura Parisse, Marie Burgraff et Marie Pirard. Les adultes apprécieront le talent de Baudouin Deville (Sourire 58), Jean-Luc Delvaux (Une aventure de Jacques Gipar), Stéphane Dizier (Ainsi font les rivières) et Rafagé.

En parallèle à cela, des contes pour enfants seront organisés tout le long de l’après-midi avec la complicité de Sylvie Alexandre. La Compagnie des Bonimenteurs jouera son rôle de: "Lecteurs Publics" de 13h à 15 h. L’espace "Accord vin & littérature" permettra de déguster de nombreux vins en lien avec des styles littéraires définis. Un espace bar et restauration sera également accessible.

Ce dimanche 9 octobre, de 10 à 18 heures – Complexe Sportif et culturel d’Etalle – Entrée gratuite.