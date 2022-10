« Morphée, voyage du crépuscule à l’aube »

L’association des Concerts de Louise a pour but de développer et promouvoir tous les arts et plus particulièrement la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture, le graphisme, en réalisant, produisant et diffusant l’art sous tout support, organisant ou soutenant des formations, des concerts, des expositions, des conférences, des spectacles, des animations, et plus généralement toutes activités pouvant contribuer à son but.