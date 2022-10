L’Heinstertoise Bénédicte Herlinvaux, dont le magasin est à Bastogne, élue 2e fromagère de Belgique

Bénédicte Herlinvaux, contente de cette 2e place ?

Clairement, oui, d’autant que j’y suis allée par défi personnel car cela ne fait pas longtemps que j’ai ouvert ma fromagerie, après avoir travaillé 23 ans dans la finance.

Je n’osais pas y croire, c’est une place un peu inespérée car j’avais en face de moi des spécialistes bien plus expérimentés. Ce prix me donne une légitimité: je ne suis plus seulement la financière qui a changé de métier, mais aussi celle qui excelle dans son domaine. C’est une belle reconnaissance.

Qu’est-ce qui vous a poussée à faire un tel changement professionnel ?

J’étais bien dans mon boulot, tout se passait bien, mais je ne me réalisais pas complètement: j’avais envie de plus, de créer quelque chose. J’ai un peu touché à tout via différents cours et formations, dont celle de fromager et affineur voici six ans. C’était un long cheminement. Le Grand-Duché peut avoir un côté prison dorée: le saut est difficile à effectuer. Mais l’âge passant – je vais voir 48 ans –, je ne voulais rien regretter. Avant de faire le grand saut, j’en ai discuté avec mon mari et mes enfants, qui me soutiennent depuis le début. C’est obligatoire d’avoir ce soutien.

Et pourquoi le fromage ?

J’ai toujours aimé la bonne bouffe et je suis une amoureuse du fromage: ça me fascine de voir qu’à partir d’une matière, on peut réaliser un tas de produits différents. C’était une évidence.

Bastogne est-elle aussi une évidence, vous qui habitez plus près d’Arlon ?

Mes enfants sont nés à Bastogne, c’est à 20 minutes de route, nous allions souvent nous y promener et nous y avons beaucoup d’attaches affectives. Quand il a fallu choisir une localisation, nous avons prospecté différents endroits, mais Bastogne s’est imposé naturellement. Puis j’ai été bien accueillie et aidée par l’ADL. Je ne regrette pas du tout ce choix car tout se passe très bien, cela continue à croître et j’espère que cela se poursuivra. Je travaille seule actuellement, avec une étudiante le samedi, mais j’espère pouvoir employer une personne prochainement. C’était mon objectif après un an. Les crises actuelles ont un peu repoussé cela. Je préfère assurer une très bonne base avant tout.

Vous êtes au fromage ce qu’est le sommelier au vin: vous vendez une fameuse gamme de fromages différents, sans en produire, si ?

Oui, à l’heure actuelle, je suis crémière-fromagère: je distribue les produits des fromagers producteurs. La façon dont je les choisis est très importante, je fais une sélection rigoureuse. Je travaille avec des grossistes, mais je vais plus loin que ça, j’essaye autant que faire se peut de rencontrer les producteurs, je m’informe sur la façon dont ils produisent, comment les bêtes sont choisies et nourries, etc.

Mais je travaille aussi actuellement avec un ami producteur sur un fromage à base de noix, pour le clin d’œil historique. J’aurai ainsi un produit unique à proposer.

Actuellement, quels sont les fromages qui fonctionnent le mieux ?

Le comté et le brie, ce sont les grands classiques qui partent très bien. Au niveau des fromages locaux, je peux entre autres citer celui du Trouffleur et celui de la fermière du Méan. De façon générale, j’ai pas mal de fromages locaux, des belges, des français, des espagnols, des irlandais, etc. J’ai aussi quelquefois des fromages américains, par rapport à l’histoire de Bastogne. Et dès que je peux trouver une petite pépite, je la teste et je l’affine.

A-t-on des fromages de qualité dans notre province ?

Il y en a clairement, avec de bons producteurs, mais le secteur doit se développer. Car ce sont souvent de petits producteurs qui écoulent eux-mêmes. La chaîne de distribution est compliquée vu notre province.