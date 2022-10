Le service d’urgence 112 de Libramont annonce sa fermeture pour 2023

En attente d’une solution miracle

La Croix-Rouge de Belgique participe activement au réseau des secours d’urgence 112 avec 14 départs d’ambulances 112 en Wallonie et 2 à Bruxelles. Libramont devrait donc fermer ainsi qu’une antenne dans la région liégeoise, ce qui réduirait le nombre de départ à 12 en Wallonie. Pourquoi Libramont figure-t-elle dans cette planification de fermeture ? Tout simplement parce que c’est une des antennes où les déficits les plus importants sont relevés. "Pour ces fermetures, on peut toujours parler au conditionnel poursuit Nancy Ferroni. On espère que d’ici la date annoncée, une solution miracle arrivera. Si des solutions financières sont débloquées par le gouvernement, bien sûr que les antennes resteront ouvertes. Mais nous sommes à présent dépendants de ces décisions". Et quid du personnel qui devrait se retrouver sur le carreau ? "On va bien évidemment faire notre possible pour trouver une solution de reclassement vers l’aide médicale urgente" assure la porte-parole.