Le loup pourrait-il se réinstaller en province de Luxembourg ?

Un retour naturel

Le loup a disparu de nos contrées fin du 19e siècle, éradiqué par l’homme sans pitié. Absent plus d’un siècle, il est réapparu en Belgique en 2016, en province de Luxembourg, avec une attaque de moutons sur le Plateau des Tailles, en Ardenne. Depuis, il fait des apparitions de manière sporadique, et seuls 3 individus sont considérés comme établis de manière permanente en Wallonie: le couple Akéla et Maxima dans les Hautes Fagnes et le loup de Bullange. Les autres loups observés occasionnellement sont dits "dispersants". de passage sur le territoire. 6 individus ont été observés depuis 2016 dans la province.

"Il faut savoir avant tout que le loup est revenu naturellement, il n’a pas été réintroduit comme certains le disent, insiste Mikaël George, président du GT Loup Natagora. Il a toujours été présent en Europe ; malgré l’éradication, quelques populations ont survécu. Elles se dispersent et se développent à nouveau." Dès sa réapparition en 2016, Natagora a mis sur pied un Groupe de Travail pour étudier et travailler sur sa présence. "Nous travaillons avec des experts, des naturalistes, mais aussi avec les éleveurs, agriculteurs, chasseurs… Il est essentiel de travailler ensemble, de ne pas créer de clans."

Une cohabitation possible

Dans d’autres pays d’Europe, la cohabitation a été rendue possible par de nombreuses mesures qui ont porté leurs fruits. "C’est notre priorité, nous travaillons avec les éleveurs et entendons leurs inquiétudes, qui sont légitimes. Mais il faut savoir aussi qu’actuellement, le principal problème des attaques ne provient pas de loups, mais de chiens ! Cela, on n’en parle jamais. Du reste, on ne saura empêcher son retour. On ne va tout de même pas l’éradiquer comme au 19e siècle !"

Si la plupart des personnes impactées par ce super-prédateur (chasseurs, éleveurs…) ne sont pas, comme on pourrait le croire, pour son éradication, ils sont besoin de moyens pour s’en protéger. Une aide que Natagora veut fournir, à travers la " Wolf Fencing Team" lancée en collaboration avec Natuurpunt et le WWF pour aider concrètement les éleveurs et agriculteurs et répondre au défi de cette cohabitation à venir. "Le problème est politique ; nous attendons depuis 2 ans des subsides de la Région Wallonne, alors qu’en Flandre, la WFT est déjà active sur le terrain. Je comprends la pénibilité pour les éleveurs de se faire indemniser, quand nous-même sommes bloqués par les lourdeurs administratives wallonnes. Il est temps d’aider correctement les victimes du loup, et là nous pourrons enfin avancer tous ensemble."

Loup, loup, viendras-tu ?

Mais si le loup dérange, ne serait-ce pas surtout parce qu’il est dominant dans un monde que l’homme s’est exclusivement approprié ? "Nous n’acceptons pas les espèces qui viennent nous perturber. La question est: quelle nature voulons-nous préserver ? Sommes-nous capables de cohabiter avec le monde dans lequel nous vivons ?"

Car son retour ne fait que peu de doutes. "C’est un animal sauvage qui a toujours été présent en Europe. Il faut arrêter de penser en termes de frontières, qui sont une invention humaine. Le loup les traverse pour aller s’installer là où il a de l’espace et surtout de la nourriture." La province de Luxembourg, la plus verte du pays, est donc une candidate idéale. "On ne l’a jamais caché comme en France, où cela a posé problème. Actuellement, nous n’avons en province que des loups dispersants, mais nos forêts, très giboyeuses, sont idéales. Il est difficile de prédire son retour, c’est un animal sauvage qui nous surprend encore. Mais il semble inéluctable. Nous pouvons y faire face et cohabiter, il suffit de s’en donner les moyens et de travailler ensemble dans l’intérêt de tous." Et d’enfin être prêt, dans nos vertes contrées, à réentendre le loup chanter ?

https://loup.natagora.be/

http://biodiversite.wallonie.be/fr/reseau-loup