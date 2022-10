Foi de ministre, « l’agriculture sociale, ça marche ! »

"Pour les bénéficiaires, l’accueil en ferme est un moment d’activité en dehors de l’institution, un lien privilégié avec une famille dans la durée. Pour d’autres, c’est un moment de transition, de tremplin vers un projet d’autonomie et de sortie" commente-t-on du côté du CHS. On ajoute: "Aujourd’hui, nous souhaitons pérenniser et développer nos partenariats afin d’offrir un panel d’activités les plus adaptées et diversifiées. L’agriculture sociale est infiniment humaine. Elle est durable et utile aux personnes fragilisées, aux agriculteurs et participe à l’élaboration d’une société meilleure. Espérons que cela pourra perdurer et être soutenu." Nul doute que la ministre a été sensibilisée à ce projet qui a déjà fait ses preuves. Dans l’institution lierneusienne, on en est convaincu: "L’agriculture sociale, ça marche !"