« Burn-out parental. Et les enfants ? »

Elle est présentée comme suit: "Si l’épuisement parental est de mieux en mieux connu, il en va autrement des conséquences qu’il entraîne pour les enfants. Anne-Catherine Dubois, doctorante à l’Institut de recherche santé et société de l’UCLouvain, travaille avec des familles pour tenter d’y voir plus clair et étudie les effets de celui-ci sur les enfants." L’entrée est gratuite. Notons que cette soirée était initialement prévue il y a quelques semaines et avait été reportée.