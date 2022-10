Attert: cinq nouveaux logements sociaux à Heinstert

Priorité a donc été accordée aux couples avec enfants avec un souci particulier en ce qui concerne la mobilité réduite. Cette volonté s’est concrétisée par la réalisation d’un logement totalement adapté au rez-de-chaussée et par un logement adaptable situé au 1er étage. La volonté communale était également d’enrayer l’exode des jeunes ménages vers l’extérieur.

Un investissement de 900 000 €

Les travaux ont été confiés à l’architecte Musty et réalisés par l’entreprise Grandjean. Il s’agit d’un investissement de près de 900 000 €, subsidié par la Région wallonne à hauteur de 481 000 €, le reste étant financé par un prêt à la SWL (Société wallonne du Logement). La Commune d’Attert a pris à sa charge les travaux d’abords non subsidiés (42 000 €).

Quelques privilégiés vont pouvoir à présent profiter de la location de ces 3 maisons à 4 chambres et de ces 2 appartement de 2 chambres dont un spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite.

Des remerciements ont été adressés au directeur Raphaël Gillet et au directeur technique Philippe Cravatte et à l’échevine du Logement Bernadette Heynen.

Le président Rosman a insisté sur le fait que la société gère à ce jour 965 logements. Par ailleurs, le nombre de demandes en attente est d’un peu plus de 800 pour une cinquantaine d’attributions chaque année.

20 logements acquisitifs à prix abordables

Le bourgmestre Arens a insisté sur le fait que l’aide de la Région en matière de logements était cependant toujours insuffisante. C’est la raison pour laquelle la commune d’Attert va se substituer à la Région wallonne pour développer une nouvelle politique de logement et va construire, sur fonds propres avec emprunt, une dizaine de maisons unifamiliales et un immeuble à appartements avec des unités commerciales. Et Josy Arens de rappeler qu’au lotissement de Nothomb, les maisons ont été vendues, en quelques jours, à des prix inférieurs à 140 000 €.