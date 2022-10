50 illustrations de Stéphane Deprée au château de Gouvy

L’enfance, les enfants sont au centre de la nouvelle activité culturelle organisée par la Commune de Gouvy. "Enfant(s)," c’est d’abord le nom d’une exposition que se tiendra jusqu’au 9 octobre courant Cette expo propose de découvrir l’univers de Stéphane Deprée via 50 de ses illustrations. L’artiste a découvert très tôt l’art. Il décline son travail entre le fusain, le crayon, les pastels, ou encore la craie sur papier Kraft. Stéphane Deprée est connu également pour avoir fondé, il y a plus de 20 ans, "Les Z’Ateliers" à Houffalize. Là, en collaboration avec la Commune, il y a développé des projets socioculturels et artistiques.