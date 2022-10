Gonflement inutile de l'offre de logements à Waha ?

Il explique que l’emprise de la voirie sera réduite et qu’un raccord routier a été supprimé. Mais ces 2 éléments conjugués à la densité accroîtront la dangerosité.

Il dit que la future cité augmentera la biodiversité du site. Comment une actuelle prairie, riche en faune, pourrait-elle être rendue plus verte par 55 logements et près de 100 voitures ? Les architectes présentent la pente de la prairie comme une gageure technique qu’ils ont domptée. Mais en cas de précipitations abondantes, la pente restera un problème, malgré les systèmes de retenues d’eau prévus, pas convaincants techniquement ni exempts de risques.

« Les ménages de 2 adultes avec enfants vont chuter »

Il dit aussi que la commune de Marche manque de maisons. Mais les auteurs de l’étude d’incidence notent que sa population est en décroissance ces dernières années, et que cette baisse se poursuivra au moins jusqu’en 2035. Il brandit par contre que le nombre de ménages va croître. D’accord, mais les personnes seules et couples sans enfant, les ménages de 2 adultes avec enfants vont chuter. Ce sont les perspectives de l’IWEPS. Ce gonflement inutile de l’offre diminuera la valeur des biens immobiliers déjà dans la zone, dont ceux des riverains. Les opposants ajoutent encore: "Le promoteur clame qu’il a déjà reçu des centaines de demandes de renseignements. Et que la commercialisation débutera en 2023. Aurait-il déjà reçu de la Commune la garantie que son projet serait accepté. Ce serait incroyable, celle-ci ne pouvant avoir déjà statué, l’enquête publique venant de se terminer."