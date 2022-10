Ecolo ne digère pas la charge du PS sur la mobilité en province de Luxembourg

Effectivement, l’attaque est dure. D’abord dire qu’on est totalement conscients des difficultés rencontrées par les usagers. Avec Olivier Vajda, député fédéral, nous questionnons régulièrement les ministres sur ce sujet. Pour la pénurie grave de chauffeurs, j’étais d’ailleurs le seul à poser la question au ministre Henry. Je m’étonne que Monsieur Courard n’ait posé aucune question à ce sujet. On reste mobilisé pour les dossiers mobilité, on ne s’épanche pas dans la presse.

Qu’est-ce qui vous a choqué dans les paroles du PS ?

La mobilité est en train de vivre une impulsion majeure sous Écolo. Cela prend du temps. Certaines concrétisations sont effectives. Par exemple la quasi-gratuite des TEC pour les 18-24, les seniors et les BIMs, une mesure avancée, exigée par les écologistes. On a décidé d’investir massivement dans les transports publics. On hérite au niveau des TEC d’une situation compliquée. On a 1,1 milliard d’euros qui sont prévus pour cinq ans en Wallonie, c’est inédit.

Les élus PS réclament plus d’investissements...

Ils le demandent et c’est ce que nous faisons. On est en plein conclave budgétaire, et on espère avoir des alliés pour demander davantage pour le rail, en particulier sur le fret. Je rappelle quand même leur fiasco de la gare de Mons qui coûte 330 millions d’euros au lieu de 37, et celle de la gare de Liège, c’est 437 millions. Je trouve assez dur que les responsables de cette gabegie soient les mêmes qui se plaignent des conséquences. Cet argent aurait été mieux investi dans des nouvelles lignes en Luxembourg ou ailleurs. On a des conclaves budgétaires, on ne les a pas attendus, on n’investit pas seulement dans le rail, le TEC, mais aussi dans la mobilité douce: 15 communes luxembourgeoises ont reçu des fonds de la Région pour leur plan Wallonie cyclable. La voiture Cambio, à Neufchâteau, c’est une concrétisation d’écolo.

Écolo ne doit-il pas faire le grand écart, d’un côté la quasi-gratuité du TEC pour les étudiants et d’un autre côté la SNCB sous tutelle du ministre Gilkinet, les tarifs qui risquent d’augmenter au 1er février ?

La SNCB est une société publique autonome, le CA, auquel le PS et les autres participent, est souverain pour le prix du ticket. Si on veut changer cela, c’est au niveau du contrat de gestion. C’est là que le ministre Gilkinet est mobilisé. Personnellement, je préfère la gratuité du train, mais à une condition: que les budgets fédéraux suivent car ce que les gens demandent, ce sont des trains et de bus moins chers, mais surtout en suffisance avec une amplitude horaire intéressante. On prône le renforcement de la ligne Marche-Liège, l’élargissement des horaires de trains matin et soir entre Bruxelles et Luxembourg.