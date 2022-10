J’ai appris que ce bâtiment de 1250 m2 appartenant à la famille Noiset était libre, destiné au départ à la fabrication de plaquettes, mais l’activité a cessé suite à un incendie. Compte tenu des hausses importantes des prix des bois, aux délais impossibles pour s’approvisionner au début du Covid…, pour TVB ce n’était plus tenable pour honorer nos commandes ! C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’investir dans notre propre petite scierie artisanale.

Pourquoi dites-vous « petite » scierie ?

Parce que nous la voulions très souple. Parce que TBV, étant fort diversifié dans ses constructions, a régulièrement besoin de bois de longueurs, de sections différentes et pas toujours en grande quantité. Ici on peut travailler en flux tendu en fonction de nos projets et commandes. On travaille en circuit court, on s’approvisionne dans la région et on veut rester une scierie de proximité pour les locaux. Autre spécificité, nous effectuerons le sciage du douglas, une essence beaucoup plus résistante que l’épicéa…, mais aussi de gros bois de plus de 70 cm de diamètre.

Quel est le montant de votre investissement et d’où provient tout ce matériel impressionnant ?

Plus d’un million d’euros avec le stock de bois de base pour démarrer. Le matériel vient de tous azimuts: la scie de tête de Slovénie, la déligneuse de Turquie, le broyeur de Pologne et la mécanisation a été conçue par une entreprise de Valence !

Vous nous présentez SN4 comme scierie de proximité 100% responsable ? Dans le concret, qu’est ce que cela veut dire ?

Notre nouvelle scierie est équipée d’un matériel hypermoderne fonctionnant grâce aux nouveaux outils technologiques, logiciels, caméras… 100% responsable, parce que nous valorisons le bois dans sa totalité. Ici à Sainlez, il n’y a aucun déchet. Nous avons voulu une plus value maximale du bois, grâce bien évidemment à une étroite collaboration avec sa grande sœur l’entreprise TVB. Nous avons voulu aussi nous inscrire dans une démarche durable et responsable. SN4 s’approvisionne en circuit court et notre scierie fonctionne uniquement à l’énergie verte grâce à tous nos panneaux photovoltaïques.

Comment se porte TVB et quand est ce que le public pourra découvrir vos nouvelles installations ?

TVB qui compte à présent 52 ouvriers et employés et fait partie du « top 3 » des sociétés de Wallonie qui apportent une valorisation complète du bois et de haute valeur ajoutée. Notre carnet de commandes est archicomplet pour l’instant. Nous avons réalisé la meilleure année depuis notre création. Les portes de notre nouvelle scierie seront grandes ouvertes les samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10 à 18h avec visites, démonstrations et animations.