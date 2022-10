Jean Petit, « le Blanc », n’est plus

Jean Petit aurait eu 89 ans le 8 octobre. Il s’est éteint le 28 septembre à Rouvroy. C’était une figure du village de Mussy. Il y était né. Il s’y est impliqué. Surnommé "le Blanc", il a fait les beaux jours du club de football. Après avoir été un joueur talentueux en équipe première, il y a été président à partir de 1976 jusqu’à l’aube de ce nouveau siècle, cumulant les fonctions de trésorier. Il a construit les nouvelles installations à côté de l’école communale, assuré le drainage de la superficie de jeu, soudé les barrières de protection, installé les pylônes d’éclairage et les remplaçant après la tornade de 1982. C’est lui aussi qui avec l’aide de quelques amis a construit la buvette et les vestiaires donnant ainsi un équipement de qualité à ses joueurs et spectateurs. Il n’avait d’ailleurs jamais admis que l’on abandonne le site après la dissolution du club. En 2016, il avait fait part de son dépit en constatant que ce qu’il avait construit de ses propres mains soit victime d’incivilités et laissé à l’abandon. "C’est un monument de Mussy, c’était le Monsieur football. C’était un passionné. Avec René Bouvy et André Gentges, il suivait les matchs de l’équipe de Metz. Toute sa vie était rythmée par le football", se souvient Bernard Trébossen. C’est lui qui selon la légende, gérait et concluait les transferts parfois en offrant, en guise de bienvenue dans le club des Cabus, un plein de mazout ! Car Jean Petit, était aussi un homme d’affaires avisé. Outre son travail à l’Usine, il a repris dès 1956, à l’âge de 23 ans, la petite exploitation de fourniture de houille et charbon de ses parents, en lui donnant un véritable déploiement. Avec le charbon, il livrait le mazout dans toute la région. Un commerce qui a pris une autre belle extension et dimension encore à partir de 1994 lorsque le fils Michel, puis maintenant ses petits-enfants Jonathan et Julie, se sont intéressés à l’affaire familiale.