Pour rappel, l’objectif fixé par Remalux est de partir des besoins des industries, pour développer ou redévelopper leur ancrage dans le territoire en collaborant tous azimuts, y compris avec le Grand-Duché, pour rendre encore plus attractif le territoire de la province de Luxembourg.

Entamé en 2016

Une première phase de coordination avait été entamée en 2016 pour redéployer de l’industrie au sud de la province de Luxembourg, touchée notamment par des restructurations.

Forte d’une large concertation avec les entreprises industrielles de la zone, Idelux a identifié quels étaient les besoins prioritaires pour mener à bien cette mission.

Parmi les actions visées, citons le lancement de trois écosystèmes dans les secteurs du bois, de l’agroalimentaire ou encore de la logistique ; le renforcement de la coordination avec les opérateurs de formation et d’enseignement pour répondre aux besoins en capital humain dans l’industrie ; ou encore la sensibilisation et l’accompagnement à l’innovation à travers le cadre du programme Made Different (Industrie du Futur).

Afin de couvrir les frais et coûts spécifiques aux initiatives d’Idelux en la matière, le ministre de l’Économie, Willy Borsus, a accordé une subvention de 240 000 € en faveur du redéploiement économique et industriel du sud de la province de Luxembourg pour les années 2022-2023.

Une subvention de 240 000 € qui s’ajoute aux 234 000 €

Ce montant s’inscrit dans la continuité de la subvention de 234 000 € qui avait déjà été accordée dans le cadre de la programmation 2020-2021 et qui participera également aux orientations de la programmation, notamment à travers le Comité de pilotage, regroupant Idelux, le SPW et le ministre Willy Borsus.

Un potentiel de croissance

"Le projet Remalux fait sens tant il est nécessaire d’accompagner nos industries wallonnes dans leur redéploiement et dans leur transition. Il y a par ailleurs un très grand potentiel de croissance à exploiter dans de nombreuses filières en province de Luxembourg. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement wallon continue de soutenir cette initiative depuis 2018", souligne Willy Borsus.