Les éclairages habituellement généreusement allumés, sont restés éteints dans le cadre des économies d’énergie inévitables à tous les niveaux. Dans une relative pénombre, outre neuf subventions accordées à l’unanimité, le point principal concernait un projet de résolution qui proposait aux conseillers provinciaux d’approuver un projet de "Centrale d’achat dans un accord-cadre relatif à la fourniture d’électricité verte et de gaz naturel pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg".

La Bastognarde Coralie Bonnet, députée provinciale en charge, entre autres, de l’économie, a présenté le projet: "L’idée est de regrouper un maximum d’acteurs provinciaux, les communes, les intercommunales y compris Vivalia, Idelux…, et de faire appel à un opérateur pour passer un contrat où nous mutualiserions toutes nos commandes d’énergie. L’important volume devrait nous permettre de bénéficier de tarifs intéressants alors que l’opérateur aura la garantie de disposer d’une importante commande sur plusieurs années."

Un appel d’offres jusqu’au 7 novembre

Les membres du conseil provincial ont entendu une présentation de la situation compliquée du marché énergétique international. Un expert indépendant de la firme française Schneider Electronic, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’énergie, en a expliqué les tenants et aboutissants. Il a insisté sur la terrible évolution des coûts de l’énergie et a décortiqué les mécanismes qui entraînent ces hausses. Comme l’a souligné le conseiller MR rochois Dominique Gillard, "personne ne s’attendait à un autre discours et les perspectives ne sont guère réjouissantes".

"Nous lançons un appel d’offres avec un cahier des charges précis, poursuit Coralie Bonnet. Les différents opérateurs ont jusqu’au 7 novembre pour nous rendre leurs propositions. Nous sommes bien conscients qu’ils ne pourront pas s’engager sur des prix précis, mais nous pouvons espérer qu’ils nous donneront des garanties pour nous offrir des conditions correctes par rapport au prix du marché."

Les conseillers ont approuvé à l’unanimité le texte de cet appel d’offres.