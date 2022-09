Un plan d’aménagement pour la forêt arlonaise

La ville d’Arlon possède des bois communaux sur son territoire. Jeudi soir au conseil, le conseil communal a adopté un projet de plan d’aménagement forestier (PAF) des bois communaux. Un territoire de 1 084 hectares répartis à Arlon, Toernich et Lagland. L’objectif principal, au-delà de répondre aux nouvelles normes Natura 2000, CodT et autre code forestier, est de rendre la forêt plus résiliente face aux différentes crises (scolytes) et aux incertitudes climatiques. Un PAF également nécessaire pour la certification PEFC.