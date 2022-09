Séquence émotion au conseil de Bertrix avec le départ de Cécile Barras

Cette démission entraîne par le fait même l’arrivée au sein de l’exécutif communal de la nouvelle échevine Anne Servais pour qui nous avons consacré un précédent article pour cerner ses motivations. Conséquence immédiate de ces changements, l’arrivée comme conseillère communale au sein de la majorité de Marina Discret (voir cadrée).

Face à tous ces changements, le bourgmestre Mathieu Rossignol a eu beaucoup de mal à cacher son émotion lorsqu’il a remercié Cécile Barras pour tout le travail abattu notamment dans le domaine des finances communales tout en souhaitant bon vent à sa remplaçante. Fleurs et cadeau pour Cécile Barras ont ponctué cette "séquence émotion" en début de séance après que les porte-parole de la minorité, Jean-Pierre Graisse et Léon Collin, aient souhaité le meilleur pour la suite du chemin de Cécile Barras.

Énergie, déchets et primes communales

Au vu de la situation actuelle concernant les prix de l’énergie, on pouvait s’attendre que la question soit évoquée tant par des membres de la minorité que par l’échevin Manu Wauthier. Jean-Pierre Graisse (min.) aurait notamment souhaité la distribution d’autocollants "no pub" dans tous les foyers bertrigeois. "Une initiative peu coûteuse et très efficace", selon ses dires. En réponse à cette demande, le bourgmestre Mathieu Rossignol signale que ces autocollants sont disponibles à l’administration communale et qu’un article y sera consacré lors de la prochaine revue communale.

Toujours dans le domaine de l’économie d’énergie, les conseillers Léon Collin et Jean-Pierre Graisse (min.) souhaitent que la Commune se montre exemplaire notamment en fermant une partie de l’éclairage public Évoquées également par les deux conseillers, toute une série de mesures pratiques destinées à économiser l’énergie. En réponse à ces interrogations, Mathieu Rossignol signale cependant qu’il faut garder une certaine sécurité au niveau de l’éclairage public et que progressivement le placement des ampoules LED fait partie d’un programme déjà mis en place.

L’échevin Manu Wauthier a aussi fait part des actions menées dans le cadre de ces économies d’énergie. Parmi elles, on épinglera: plan Zéro Watt (activités ludiques pour sensibiliser les élèves du primaire aux enjeux de l’énergie), plan Tomorrow Watt à destination des élèves de 5e à la 7e secondaire ou encore d’autres animations qui sont à l’étude comme Coach Climat, Fresque Climat qui sont des ateliers collaboratifs permettant de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

De manière concrète, l’échevin signale aussi qu’il n’y aura pas de patinoire cette fin d’année. Un échevin qui s’est longuement épanché sur les travaux en cours ou à venir au niveau des bâtiments communaux: photovoltaïque à la maison communale, "relampage" par de l’éclairage LED, isolation à la Maison de village, remise à neuf de la toiture du Bertrix Hall, panneaux photovoltaïques à la crèche et aux Résidences-Services ou encore audit énergétique.