Repriises des conférences à l'Université UTL Gaume

La cotisation/an est de 25 € pour les individuels et de 45 € pour les couples. La qualité de membre donne droit à l’accès aux 22 conférences cette saison (au complexe sportif de Virton, ciné Nos Loisirs à Saint-Mard et ROx à Rouvroy) ainsi qu’aux 6 films au ciné Nos Loisirs. Les non-membres peuvent aussi assister aux conférences et acquitter la somme de 5 €.