Bastogne et Bertogne lancent un recours au Conseil d’État contre un projet de 4 éoliennes

Sans compter les éoliennes, 43% de l’objectif 2030 a été réalisé pour la commune de Bastogne, par rapport aux chiffres de 2006. Cela grimpe à 103% en prenant en compte les éoliennes, mais la Convention des Maires ne les prend pas en compte dans le chiffre retenu.

Dans la foulée, alors qu’il était question d’adhérer une nouvelle fois à la centrale de marché de la Province pour le gaz naturel et l’électricité, le bourgmestre Benoît Lutgen est revenu sur les initiatives déjà réalisées sur l’économie d’énergie ces dernières années. "Nous avions déjà pris des dispositions en renégociant certains contrats, a débuté le mayeur. Il faudra bientôt en négocier de nouveau. La réorganisation des services, dont la tournée des immondices, effectuée voici 8 ans, amène une économie de 100 000€ par an sur la facture énergétique. L’isolation a aussi été revue dans plusieurs bâtiments comme les écoles et maisons de village. Quant au centre sportif, sa consommation d’énergie a bien diminué grâce aux derniers investissements." Benoît Lutgen a ensuite présenté différentes mesures prises dans l’urgence: "Il faut aller plus loin. Nous allons baisser la température à 19 °C dans les bâtiments communaux. Nous avons aussi un contact avec ORES pour accélérer le remplacement des lampes en sodium en LED pour l’éclairage public. Et nous travaillons de notre côté sur l’éclairage dans les bâtiments communaux et les écoles. Des mesures seront aussi liées aux illuminations de fin d’années."

5 millions€ pour l’isolation

Autre mesure, parmi celles à venir, un vaste plan de rénovations, avec un budget de 5 millions€, pour mieux isoler certains bâtiments sociaux. Benoît Lutgen de poursuivre, avec une invitation à la clé: "Nous n’allons pas faire la liste complète maintenant, il faut une réaction urgente, mais nous devons aussi agir dans la durée. Pour cela, nous inviterons les élus à se rassembler dans une commission pour que chacun puisse venir avec des propositions sur les différents aspects énergétiques. Nous communiquerons l’ensemble des mesures ensuite."

À peine le temps de voir le vote à l’unanimité qu‘un autre pan de l’énergie s’est invité à la table du conseil: celui des éoliennes. Mais cette fois, c’est d’un recours au Conseil d’État dont il était question. Un recours introduit avec la Commune de Bertogne contre le projet Ventis-Aspiravi de quatre éoliennes sur le territoire de Bertogne, au niveau de l’aire d’autoroute de Bastogne. Ce projet éolien, qui est passé de six à quatre unités, a été approuvé par la Région wallonne, via ses ministres Téllier et Borsus début juillet. Les deux Communes avaient rendu un avis négatif puis introduit un recours à la Région qui a été refusé. « L’union faisant la force, nous nous associons à Bertogne pour ce recours, a indiqué Benoît Lutgen. Nous suivons des conditions claires pour l’installation de nouvelles éoliennes. Si l’impact visuel est majeur pour le citoyen, c’est non. Et il faut que la Commune et les citoyens soient impliqués, qu’ils soient acteurs, en ayant un retour financier. » Une pétition citoyenne a d’ailleurs été réalisée contre ce projet. De quoi faire dire à Ludovic Moinet (min., C + ), au moment de voter, sous forme de clin d’œil à l’échevin bertognard Éric Demeuse, qui a assisté aux débats: « On ne va pas bouder notre plaisir pour une fois que tout le monde est d’accord autour d’une pétition ». De quoi provoquer des rires, unanimes, à l’instar des votes de la vingtaine de points de la séance, à l’exception d’une abstention sur ce recours. Personne ne s’est risqué à un pronostic sur l’issue de ce recours, mais les intentions sont claires.