Onze entreprises à découvrir ce dimanche

Une vitrine de leur travail

À travers la Wallonie et Bruxelles, les entreprises ouvrent donc leurs portes pour présenter leurs différentes activités et ainsi profiter de cette belle vitrine pour dévoiler des aspects parfois méconnus de leur travail.

Et même une ferme

Dans la province de Luxembourg, ce sont onze entreprises des plus diverses tels un réparateur de vélos, des musées, une entreprise de construction, une fabrique de sols stratifiés et de panneaux MDF ou encore de peintures.

Dès samedi chez Gallet

Parmi ces entreprises, on retrouve de manière peut-être surprenante une ferme, celle de la famille Gallet à Sberchamps (Libramont). "C’est rare de trouver une exploitation agricole lors de cette journée mais, pourtant, il faut à présent gérer nos fermes comme des entreprises, explique Michaël Gallet. Nous faisons partie de la coopérative Fairebel. Dans notre ferme, nous proposerons des visites guidées de la ferme. On compte près de 150 bêtes, essentiellement des blanc bleu. Une ferme encore familiale. Nous proposerons aussi de découvrir de la viande via des burgers, des produits laitiers, des fruits issus des coopérateurs de Fairecoop. La volonté est vraiment de rapprocher le public du monde agricole. D’autres fermiers seront d’ailleurs présents pour faire déguster notre viande. J’ai encore prévu de proposer une promenade en tracteur, des veaux qui devraient téter. Les visiteurs seront donc dans la réalité d’une ferme au travail."

Si les différentes entreprises ouvriront leurs portes uniquement dimanche, la ferme Gallet sera déjà à découvrir dès samedi de 10h à 18 h.

Les informations sur les entreprises participantes sont à découvrir sur le site www.jde-wallonie.be.