Nouvelle identité visuelle pour la commune de Wellin

Fermeture de l’éclairage public

La commune a décidé de répondre favorablement à la proposition d’Ores par rapport à la crise énergétique. Ainsi, l’éclairage public sera fermé entre minuit et 5h entre le 1er novembre et le 31 mars prochain. Six mois de fermeture donc mais qui ne concerneront pas tous les endroits de la commune. "La Grand-place et le rond-point situé à Halma resteront éclairés, souligne le bourgmestre. Ces endroits sont gérés par le SPW et non Ores. Le SPW souhaite maintenir l’éclairage continu à ces deux endroits afin de maintenir la sécurité et d’éviter des accidents. On peut comprendre cette décision ; lorsqu’on ne connaît pas ces endroits, cela peut devenir dangereux." La fermeture nocturne via Ores apportera une économie de 15 900 € à la commune.