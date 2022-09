Ne dites plus "polycliniques", mais "centres de santé de proximité"

"À vrai dire, je n’aime pas ce mot polyclinique, qui a une connotation négative en faisant penser à un dispensaire avec des soins de base. Je préfère le terme “centre de santé de proximité “", affirme Pascal Mertens.

Alors, que retrouvera-t-on dans ces "centres de santé de proximité" ? "Tout ne ce qui n’est pas iié aux opérations et aux hospitalisations, c’est-à-dire les prises de sang, la radiologie, le scanner, les visites pré-opératoires et post-opératoires, la médecine nucléaire, etc."

La question qui fâche à Arlon, c’est l’avenir du gros bâtiment de la clinique St-Joseph: impossible d’y aménager d’ici 2028 "un centre de santé de proximité" ? "Un bâtiment comme celui d’Arlon est ancien et ne correspond plus aux critères d’aujourd’hui. Il est en plus très énergivore avec la crise que nous connaissons. En concertation avec les bourgmestres de la commune concernée et Idélux, nous aménagerons ces centres de santé de proximité dans des endroits aisément accessibles", dit Pascal Mertens.