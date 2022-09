Migration des oiseaux : le déferlement va commencer en province de Luxembourg

À cette occasion, Natagora lance ce week-end les Journées européennes de la migration, qui auront lieu tous les 3 ans, en partenariat avec l’ONG BirdLife International.

La province, couloir clé

Et si le phénomène de migration est exceptionnel en soi, la province de Luxembourg y joue un rôle important, puisqu’elle fait partie d’un des principaux couloirs migratoires européens. Deux grands couloirs migratoires traversent le pays: la route Atlantique, qui passe par la côte, et la route continentale, qui passe par les terres intérieures, en diagonale du Danemark jusqu’au Pays Basque, et dont notre province est un tronçon. Alain Paquet, ornithologue chez Natagora: "Tous les oiseaux d’Europe du nord et de Scandinavie qui prennent la voie continentale passent par nos Ardennes et la Gaume. D’autres espèces également, qui ont un front migratoire plus large, déferlent aussi dans notre ciel, en réalisant la diagonale côte belge-Virton, comme les grives ou les alouettes." Dans notre province, les stars migratoires de nos ciels seront les rapaces diurnes et les grues. "C’est un phénomène que vous n’observerez nulle part ailleurs en Europe, juste chez nous.C’est fabuleux."

Un phénomène fascinant

Si la majorité de la migration est invisible, car nocturne ou en trop haute altitude pour être observée, ce sont tout de même des dizaines de millions d’individus qui vont passer par chez nous. Que ce soit pour hiverner dans nos régions, ou simplement pour se reposer et se nourrir avant de repartir. Et les chiffres sont ahurissants : au dernier comptage (2021), Natagora a recensé 10 millions d’oiseaux sur ses points d’observations belges, qui ne sont qu’une infime partie des oiseaux survolant nos contrées. "Il faut y ajouter les migrateurs nocturnes et ceux volant en haute altitude. Aussi fou que cela puisse paraître, beaucoup d’espèces migrent en volant entre 5000 et 7000m d’altitude ;on ne les voit pas. C’est à hauteur d’avion !"

Un périple hallucinant

Le périple de ces oiseaux qui ne pèsent parfois que quelques grammes défie l’imagination. "Certains traversent l’Europe, d’autres vont jusqu’en Afrique et traversent le Sahara ! Le tout parfois, en quelques étapes à peine, durant lesquelles ils ne se nourrissent pas. Quand on se rend compte des distances, des heures de vol, de l’altitude qui occasionne parfois des t° à -40°, c’est sidérant. Leurs performances physiques défient l’imagination."

Difficile d’imaginer nos petites bergeronnettes printanières, bien de chez nous et voletant entre les pattes des vaches dans nos prés, passé leur hiver entre les pattes des girafes et des gnous. Ou de se dire que la plupart de nos espèces reviendront de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres exactement là où elles sont nées. C’est pourtant le cas. "Elles s’orientent grâce au soleil, aux champs magnétiques, aux constellations… Les oiseaux ont des capacités hors du commun, et nous commençons seulement à découvrir l’étendue de leurs talents."

La province, terre d’accueil

Si de nombreuses espèces restent chez nous, elles sont moins nombreuses dans notre province "car il y fait plus rude que dans le reste du pays, et la nourriture manque." Mais des espèces étrangères, principalement du grand nord, viennent passer l’hiver ici ! D’où le fait qu’il y a de nombreux oiseaux chez nous en hiver… qui sont d’ailleurs !

Notre province est aussi la halte de nombreuses espèces se dirigeant vers l’Espagne et l’Afrique. Une aire de repos propice ont la sauvegarde dépend aussi de nous. "Les haies sont des espaces essentiels, qui ne sont pas à préserver que durant la période de nidification. Elles le sont aussi en période migratoire ! Elles sont la halte de prédilection de nombreuses espèces pour se nourrir avant de continuer leur périple. Préservez-les, c’est essentiel à la survie de nombreuses espèces !"

Levez les yeux vers le ciel, le spectacle sera grandiose dans notre verte et belle province !