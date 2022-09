L’orchestre des jeunes des trois frontières fête ses 15 ans à Mont-Saint-Martin

Alors que techniquement cet ensemble aurait dû célébrer ses 15 années d’existence en 2021, les mesures sanitaires en ont décidé autrement et un nouveau rendez-vous est fixé le samedi 8 octobre pour célébrer cet anniversaire.

À partir de 20 h, il donnera un concert de gala à la salle des sports de Mont-Saint-Martin (France).

En seconde partie, le groupe des plus jeunes verra l’arrivée d’anciens membres. Finalement ils composeront un ensemble de 70 musiciens jeunes et un peu moins qui exécuteront plusieurs morceaux sous la direction du chef Olivier André. Les jeunes musiciens apprécieront la présence de leurs aînés et amis pour cette soirée exceptionnelle.