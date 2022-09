Yves Bernard, une belle intelligence pragmatique, était surtout un homme de chiffres. On lui reprochait aussi de manquer de charisme et ne pas rencontrer suffisamment le personnel sur le terrain.

Pascal Mertens, économiste et fort de ses quatre précédentes expériences à la tête d’hôpitaux en Wallonie, adore, lui, le contact. Et estime que "la com, en interne, est fondamentale".

After works un peu partout

Le jour de son arrivée, il a fait diffuser une capsule vidéo de 5 à 6 minutes à l’adresse du personnel, vidéo qui a circulé à travers l’intranet de Vivalia et son Facebook interne. "Il y a eu 2500 vues différentes pour cette vidéo", se félicite Fabian Namur, responsable de la communication chez Vivalia.

Ensuite, tout au long de septembre, le nouveau DG est allé à la rencontre de tout le personnel sur les sites d’Arlon, Virton, Libramont, Marche, Bertrix et Bastogne, lors d’after works où il s’est entretenu avec divers groupes de table en table (voir notre photo plus haut).

"C’était très enrichissant. J’ai pu prendre le pouls du ressenti du personnel. Et à ma grande satisfaction, le personnel se dit très attaché à son institution. En revanche, j’ai perçu beaucoup d’incertitudes, liées à des Fake News qui circulent trop souvent en interne, mais aussi d’un manque de communication proche dans Vivalia", explique Pascal Mertens.

La main tendue à Arlon

S’il a rencontré aussi depuis son arrivée les directeurs médicaux, les conseils médicaux, le conseil d’administration et les syndicats – ce qui est un agenda très serré en moins de trois semaines – Pascal Mertens a par contre surpris tout le monde en allant rencontrer, à Arlon, les bourgmestres d’Arlon (Magnus), de Messancy (Kirsch) et d’Aubange (Kinard).

"Chaque fois que j’ai été affecté à une nouvelle direction d’hôpital, j’ai toujours tenu à rencontrer les bourgmestres de ces communes. On a bien discuté 2 h 30 avec les bourgmestres de l’arrondissement d’Arlon. ils ont une grosse frustration. Il faut entendre ce qu’ils disent Je leur ai tendu la main et on s’est promis de rester en contact."