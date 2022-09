La première interview du nouveau grand patron de Vivalia en Luxembourg

Ma priorité a d’abord été de rencontrer notre personnel. De leur demander leurs attentes. Je suis agréablement surpris de l’attachement du personnel à leur institution Vivalia. D’ailleurs ce vendredi soir au LEC à Libramont (NDLR. hier soir), 2000 personnes ont confirmé leur participation pour la fête du personnel, c’est très encourageant !

il manque tellement de personnel. Certains se demandent comment vous ferez pour ouvrir Houdemont dans cinq ans avec de telles difficultés de recrutement ?

Détrompez-vous. Partout en Wallonie, dès qu’il y a un nouveau projet hospitalier avec nouvelle infrastructure et de nouvelles technologies, cela exerce une forte attractivité, vers les patients, mais aussi vers tous les prestataires. Cela permet de mettre en place de plus grandes équipes. Moins de gardes.

J’entends plusieurs échos d’assistants à St-Luc et Erasme à Bruxelles, au CHU à Liège aussi, qui parlent déjà de venir travailler dans quelques années à Houdemont et vont commencer des stages dans nos équipes actuelles. La population, j’y insiste, à tout à gagner d’un projet formidable comme le futur hôpital de Houdemont ! Un seul nouvel agrément par exemple nous permettra de retrouver la clinique du sein, que nous avions perdue.

Je ne comprends pas encore les résistances en Luxembourg face à ce projet, même si elles sont minoritaires. Partout ailleurs, quand il y a un projet de nouvel hôpital, toute la région concernée est derrière et demande d’investir plus vite !

Précisément, ce qui peut paraître complexe, c’est qu’il faut beaucoup de temps pour construire un nouvel hôpital. Ne faudrait-il pas débaptiser le nom « Vivalia 2025 » en « Vivalia 2027 » voire « Vivalia 2028 » ?

Non, le nom du projet est « Vivalia 2025 » et on le conserve évidemment. On avance très bien. On devrait recevoir le permis de bâtir pour fin de l’année ou le 15 janvier au plus tard.

La Commune de Habay est très efficace et vient aussi de terminer la procédure d’enquête pour la construction de l’échangeur autoroutier. Il n’y a pas eu de recours. J’ai rarement vu un dossier de nouvel hôpital aussi complet, aussi bien ficelé. On devrait poser la première pierre courant 2023 et inaugurer l’hôpital de Houdemont fin 2027 ou début 2028.

Je souhaite que la population et que le personnel, s’approprient ce lieu de Houdemont. Pendant toute la durée du chantier, il y a aura des réunions d’équipes sur place, mais aussi personnel et population seront invités à des journées portes ouvertes, dans des chapiteaux ou bâtiments provisoires types containers.

« On fait tout pour recruter »

Les bourgmestres d’Aubange puis Arlon ont « mis en demeure » Vivalia de communiquer les chiffres réels du coût de construction de Houdemont…

J’ai entendu dire que cet hôpital coûterait 1 milliard ! Soyons sérieux. Nous sommes précisément occupés à recalculer tout cela car la Région nous demande de replanifier tous les investissements. En tout cas, nous restons bien sûr dans l’estimation entre 350 et 400 millions d’euros.

Comment allez-vous pallier la pénurie de personnel, particulièrement à Arlon et Bastogne, proches du Grand-Duché ?

D’abord je dirai que le problème de manque de personnel se retrouve partout. La capacité hospitalière en Belgique est trop grande. Il manque actuellement 25 000 infirmières en Belgique.

Même l’hôpital de Mont-Godinne vient de fermer 2 unités de soins. Nous avons dû en fermer ou diminuer 4 à Arlon, 2 à Bastogne et 2 à Libramont. Fermer une unité de soins n’est pas dramatique en soi. Car notre responsabilité est avant tout la sécurité des patients. Si à un moment, cette sécurité n’est plus optimale par manque de personnel, il faut fermer cette unité ou alors la réduire temporairement.

Je peux vous assurer que Vivalia fait tout pour recruter. On a engagé 135 nouvelles infirmières depuis le début de l’année, réparties sur tous nos sites dont 45 rien que pour Arlon. Mais pour les CSL Arlon, ces arrivées ne compensent pas les départs.

Fusionner les CSL d’Arlon-Virton avec le CHCA Libramont-Bastogne pour avoir un seul agrément et une seule entité hospitalière, ce ne serait pas la solution ?

Je ne veux pas imposer d’en haut. D’ici l’ouverture de Houdemont dans cinq ans, je demande à toutes nos équipes sur les différents sites de Vivalia de multiplier les collaborations. Je demande qu’on me propose des projets-pilotes de synergies.

Et comme nous allons travailler avec un seul conseil médical de réseau, nous allons tous œuvrer dans la même direction, dans le seul intérêt des patients luxembourgeois.