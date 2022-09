La Commune va acheter l’immeuble Patton dans la grand-rue

L‘immeuble Patton, situé rue du Sablon, fait partie de l’histoire de Bastogne. Et il devrait bientôt changer de main, passant de l’ASBL décanale des œuvres paroissiales de Bastogne à la Commune. Mercredi soir, les élus ont voté à l’unanimité l’acquisition prochaine de ce bâtiment qui accueillait, voici quelques années, le cinéma et qui abrite toujours le centre culturel, ainsi que, plus récemment, les bureaux de l’ADL. Jusqu’à présent, la Commune louait les locaux. "Les acteurs culturels vont quitter cet endroit pour rejoindre le pôle culturel, le but sera donc d’amener d’autres services pour ainsi aider et renforcer le Quartier latin car le bâtiment risquait de partir vers l’abandon", a précisé le bourgmestre Benoît Lutgen, Avec une pensée pour l’ancien immeuble du Blokker, qui était devenu un chantre avant d’être racheté puis détruit par la Commune qui y a ensuite créé la place Charles Govaerts. " C’est très intéressant, d’autant que le bâtiment a une certaine histoire, avec une façade unique", a commenté Jessica Mayon, questionnant ensuite sur le PEB de l’immeuble et les priorités au niveau d’éventuels travaux. "Il doit être à Z, a souri, jaune, Benoît Lutgen. L’impact des coûts liés à l’énergie dans ce bâtiment est immense, c’est aussi une des raisons de l’acquisition car il fallait, en plus de la location, payer les charges. Pour prioriser, nous allons faire appel à une société qui va analyser plusieurs de nos bâtiments." Et que les amoureux de cette façade particulière se rassurent, "quels que soient les travaux, la façade sera toujours gardée, car elle est symbolique". Quant à la future utilisation de l’endroit, rien n’est encore arrêté. La minorité C + a demandé de lancer une commission pour en discuter, regrettant de ne pas avoir été consulté pour l’ancien Blokker. Le mayeur a alors rappelé que c’est une idée citoyenne qui avait amené à la création de la place Charles Govaerts. Le prix de l’acquisition, au caractère d’utilité publique, est fixé à 500 000€.