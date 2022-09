La Commune de Martelange parcipera au lancement du programme Leader 2024-2027

La Commune de Martelange fait partie du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et participe au Groupe d’action locale (GAL) depuis plusieurs programmations européennes. Le territoire du Parc naturel (7 communes, 45 000 habitants) rentre donc parfaitement dans les critères d’éligibilité (minimum 3 communes, maximum 80 000 habitants). Un nouvel appel à candidatures Leader est annoncé.

Une aide financière est même accordée pour l’élaboration du dossier de candidature. Les conseillers de Martelange ont décidé de participer solidairement avec les six autres communes concernées, au cofinancement de l’élaboration de la stratégie Leader, suivant les mêmes dispositions que celles des précédentes programmations, c’est-à-dire 10% de part locale répartie équitablement en 7 communes, soit 1 715 € par commune.

Parc national en décembre, on croise les doigts

C’est le directeur du Parc naturel Donatien Liesse et Thierry Jaumain, responsable du dossier de futur Parc national Forêt d’Anlier, qui ont été invités à la table des conseillers pour y présenter l’appel à projet "Parc national" qui est lancé par les ministres de la Nature et du Tourisme. Comme on le sait l’objectif du Gouvernement wallon est de reconnaître deux Parcs nationaux sur son territoire et de leur donner les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de leurs plans opérationnel et directeur dans le cadre du plan de relance européen.

Le directeur l’a bien expliqué, la Forêt d’Anlier rentre parfaitement dans les conditions d’éligibilité de cet appel à projet, tant au niveau de sa taille et sa cohérence territoriale, de sa qualité biologique et de sa valeur d’expérience unique. La candidature finale doit être déposée par le bureau de projet pour ce dimanche 2 octobre.

Le bourgmestre Daniel Waty a insisté sur le fait que les retombées positives d’un tel projet en matière de nature, paysage, patrimoine, tourisme, ainsi que sur le cadre de vie du territoire sont essentielles pour toutes les communes rurales du parc.

Dans un tout autre ordre d’idées, la commune va adhérer à la charte "Éclairage public" afin de pouvoir bénéficier des conditions des services d’ORES. La charte concerne les besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur les luminaires.

Le SFP (Service fédéral des pensions) s’est vu attribuer la mission de centrale d’achat au profit des pouvoirs locaux en vue de la constitution et/ou de la poursuite d’un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels de la fonction publique locale.

Les élus martelangeois ont décidé d’adhérer à cette centrale d’achat du SFP en vue de la poursuite d’un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels de la commune.