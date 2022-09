Imposer 19 messes chan tées par an, légal ?

Les organistes, chantres et sacristains, qui sont rémunérés au service presté, sont directement et financièrement concernés puisque ces fonctions sont officiellement déclarées et soumises aux impôts. Du côté de la commune de Chiny, Lysiane Malhage, l’échevine en charge des cultes, explique que vu les défis auxquels sont confrontées les communes aujourd’hui, cette mesure est prise pour diminuer tant que faire se peut l’intervention communale pour ses fabriques d’église. Elle affirme également que la commune peut modifier le nombre de prestations au sein des paroisses.

Décision illégale

Du côté des doyennés, des organistes et autres prestataires concernés, on ne l’entend pas de la même oreille.

Étienne Mottoul, le président de l’interdiocésaine des employés d’église, est on ne peut plus direct: "Mettre à exécution ce projet de limiter le nombre de messes chantées à maximum 19 par an serait tout à fait illégal. Le nombre de messes célébrées, qu’elles soient basses ou chantées, tout comme leurs horaires, est du ressort exclusif du prêtre officiant, et ce dans chaque église. De plus, ni une fabrique d’église, ni une commune ne peuvent toucher, sans concertation préalable avec les intéressés et de manière unilatérale, au nombre d’heures prestées. Ou alors elles devraient passer par un licenciement, ce qui aurait des conséquences financières importantes pour les fabriques et communes."

Atteinte à la liberté de culte

En se référant de bonne foi au décret impérial du 30 janvier 1809 qui concerne les fabriques d’églises, certains juristes, anciens échevins du culte, anciens édiles, organistes parlaient d’ingérence, d’illégalité, voire d’anti-constitutionnalité. l’article 96 dudit décret impérial pouvant conforter leur bonne foi: "Si le conseil municipal est d’avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte […], sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à l’évêque, qui prononcera." C’était malheureusement oublier le décret Furlan de mars 2014 qui revoit le rôle du pouvoir communal face aux fabriques d’église (voir ci-contre).

Sachant que dans la très grosse majorité des cas, c’est la participation financière d’une Commune, souvent importante, qui permet aux fabriques d’église d’équilibrer leur budget, la décision de Chiny n’acceptant plus de payer que 19 messes chantées par an prend dès lors aux yeux de certains les allures d’une obligation de ne pas dépasser ce chiffre fatidique.