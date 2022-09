Pour rappel, ce dossier était arrivé en 2e position sur les 7 candidatures déposées. En amont ce sont pas mal de réunions avec tous les acteurs concernés, des partenariats avec les communes, les deux parcs naturels et le contrat rivière, le DNF, Natura 2000, plus de 150 fiches d’actions réalisées dans des domaines tels que: biodiversité, eau & agriculture, forêt, tourisme, éducation, paysages et patrimoine.

28 000 ha de Breuvanne à Vresse

Si le Parc national de la Vallée de la Semois se concrétise, ça représente un investissement global de 18 millions, subsidié à hauteur de 80%. 90% du budget seraient consacrés à la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine naturel, le restant pour le développement des infrastructures touristiques adaptées.

Tel que dessiné actuellement, le PNVS va de Breuvanne (Tintigny) jusqu’à Vresse avec la Semois comme véritable moelle épinière, s’étend sur plus de 28 000 ha et concerne huit communes: Tintigny, Chiny, Florenville, Herbeumont, Bertrix, Bouillon, Paliseul et Vresse sur Semois. Si Herbeumont, véritable centre du futur parc, se taille la part du lion en se qui concerne la superficie communale concernée, Florenville n’est pas en reste avec plus de 1 400 ha dédiés au PNVS. "Ok s’il n’y a pas de restrictions supplémentaires ou de contraintes supplémentaires parce qu’on est déjà bien servi avec Natura 2000 et tout ça", conclut l’échevin Christian Schöler.

Impact de la crise sur les chantiers

Projetée depuis pas mal d’années déjà, la rénovation du hall des sports de Muno est enfin en cours avec son lot de surprises, d’avenants et in fine de l’augmentation de la note finale. "Au fil des travaux on se rend qu’il a des choses à réaliser qui n’avaient pas été vues au départ", explique la bourgmestre Caroline Godfrin.

Dans le cas présent, c’est un pignon fissuré qu’il faut recimenter et hydrofuger ainsi qu’une double porte qui a mal vieilli et qu’il faudra remplacer. Dont coût 12 267 €.

La pilule est plus dure à avaler quand on apprend qu’une modification budgétaire va être faite pour ce chantier avec un surplus de 125 000 €. Une augmentation justifiée par la hausse des prix des matériaux. "En réunion de chantier, tous les entrepreneurs annoncent une hausse du prix des matériaux de plus ou moins 30%", justifie Philippe Lambert.

Autre chantier en devenir, l’école libre de Chassepierre. "L’école a répondu à un appel à projet pour la rénover. Malheureusement il lui manque des fonds pour couvrir la part non subsidiée, donc ils nous demandent de les aider via une convention. Ce serait plutôt un accord de principe que nous proposons mais pour le moment sans montant parce que leur dossier n’est pas encore chiffré", explique la bourgmestre.

S’ensuivent 20 minutes de discussion quant au contenu du dossier assez maigre et qui au final n’apporteront pas ou peu d’éclaircissements mas n’empêcheront pas l’unanimité.