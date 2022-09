Le Bastognard Firmin Decerf, l’organiste titulaire depuis 65 ans, a une renommée internationale

"La musique, ça m’est venu de naissance", annonce d’emblée Firmin Decerf. Alors que son père, musicien lui aussi, donnait des cours de solfège à ses élèves à la maison, l’organiste titulaire de Bastogne, assis sur sa chaise de nourrisson, était déjà tout enthousiaste au son des instruments. En grandissant, la musique a continué de l’interpeller: "Quand on entrait dans une église, je voulais toujours voir quels étaient les instruments présents. Dans l’église de Tillet par exemple, je m’arrangeais toujours pour aller jouer de l’harmonium, sans aucune permission d’ailleurs (rires) !".

Âgé de 11 ans, alors qu’il entrait à l’école du séminaire, il y apprit le piano. Étant issu d’une famille très croyante, la passion de Decerf s’est ensuite dirigée assez rapidement vers l’orgue. "Comme on allait à l’église tous les dimanches, j’entendais à chaque fois le son de l’orgue, et je me rendais constamment aux côtés de l’organiste. C’est ensuite que petit à petit, j’ai appris à en jouer."

Des voyages et des rencontres

Ayant une renommée internationale dans le monde de l’orgue, c’est donc tout naturellement que Firmin Decerf s’est rendu à l’étranger à de nombreuses reprises. De New York à Notre-Dame de Paris, l’organiste a eu la chance de jouer dans les endroits les plus prestigieux du monde. "L’orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris était extraordinaire. J’y avais donné un concert fantastique car l’orgue était vraiment magnifique, l’instrument est très important, on peut donc y jouer une littérature très large", assure-t-il. Grâce à ses nombreux déplacements à l’étranger, Decerf a fait de multiples rencontres professionnelles. Ces dernières ont été la source d’un enrichissement important. "Mes plus belles rencontres sont, en outre, celles que j’ai faites avec de grands organistes. Je pense à Thierry Escaich, organiste parisien, Michel Chapuis, qui était professeur au conservatoire de Paris, ou encore André Isoir, un des plus grands de la profession."

Talentueux dans l’improvisation

Une grande partie du talent de Firmin Decerf réside dans l’art de l’improvisation. Cette facette de sa personnalité musicale a longuement été perfectionnée aux côtés de Pierre Cochereau, autre organiste et improvisateur français de renom. "L’improvisation, ça vient de loin pour moi. J’étais très porté par la musique étant tout jeune, et il y a toujours eu des choses qui m’interpellaient quand j’entendais une chanson, dit-il. Je voulais connaître la couleur des accords, et je tendais à les reproduire sur un clavier. Lors de mes cours de piano, on me reprochait de ne pas étudier les chants à travailler, car j’inventais toujours de nouveaux sons. Je n’aimais pas me baser sur des partitions et jouer le rôle du perroquet. J’ai toujours eu un attrait important pour la création", poursuit-il.

Au-delà d’une passion

Malgré son expérience plus que confirmée, le compositeur Bastognard continue de s’entraîner tous les jours. « J’avais bien compris que si je restais sans toucher un clavier pendant plusieurs jours, il fallait que je recommence à un niveau plus faible. Je m’entraîne donc régulièrement chez moi, puisque je possède un orgue à la maison, mais aussi à l’église, c’est vraiment très important », explique-t-il. Firmin Decerf a voué sa vie à la musique, puisqu’il n’a jamais exercé un autre métier que ceux qui entourent ce domaine. « Je ne peux pas rester sans faire d’orgue, c’est impossible pour moi, confie-t-il. Quand on part en vacances avec ma femme, on s’arrange pour trouver un orgue sur lequel je peux jouer, avoue-t-il. Mais attention, je sais aussi me détendre (rires) ».