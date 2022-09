Fauvillers sera une des portes d’entrée au Parc national de la Forêt d’Anlier

Après avoir présenté à 18h à Martelange le projet de futur Parc national de la Forêt d’Anlier, le directeur du Parc naturel HSFA Donatien Liesse et le responsable du dossier de candidature Parc national Thierry Jaumin se sont rendus à 20h au conseil communal de Fauvillers. Le premier point de ce conseil était celui qui explique la candidature pour ce projet de futur Parc national qui doit être validée pour ce 2 octobre. C’est un dossier très solide, qui veut faire du massif d’Anlier une forêt 5 étoiles: une forêt plus résiliente, plus adaptée aux défis climatiques, qui laisse la place à la faune et à un développement libre de certaines parcelles qui resteront sauvages.