Le 16 novembre 2017, le dirigeant de l’entreprise dépose plainte au commissariat. Une camionnette et du matériel ont été volés pendant la nuit. Quelques heures plus tard, la camionnette a été retrouvée vide au détour d’un chemin de campagne. Le gérant prévient son assurance et lui transmet une liste détaillée de quatre pages, répertoriant le matériel et l’outillage volé pour un montant de près de 80 000 €.

L’enquête, principalement orientée par les témoignages du propriétaire de l’entrepôt et deux ouvriers de l’entreprise, a conclu que le scénario du vol était hautement improbable. Les caméras de surveillance attestent du déplacement de la camionnette pendant 22 minutes, temps nettement insuffisant pour charger le lourd matériel déclaré volé. Les chaudières soi-disant volées sont d’un volume nettement supérieur aux possibilités de chargement de la camionnette. "La version du prévenu est impossible et irréaliste, constate la représentante du ministère public, Florence Ricci . La liste du matériel est largement surfacturée. Aux yeux de la loi, une telle escroquerie est considérée comme un crime. Je requiers huit mois de prison et 4 000 € d’amende contre le gérant et 4 000 € d’amende contre sa société."

Les témoins accusateurs sont-ils impliqués ?

Pour la défense du gérant qui nie farouchement être l’auteur du maquillage, l’avocat Me Thierry Corbeel et son collaborateur Me Benoît Thomas ont estimé "que le dossier ne tient pas du tout la route, avec une enquête menée exclusivement à charge de leur client". Ils ont relevé que les deux principaux témoins avaient des relations particulièrement litigieuses avec le gérant et qu’il aurait fallu s’intéresser à leur emploi de temps "pour voir si ce vol déguisé n’a pas été commis par vengeance par une tierce personne". Ils ont demandé l’acquittement de leur client au bénéfice du doute.

Le jugement sera rendu le 26 octobre par le président André Jordant.