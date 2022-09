Une saison riche en événements pour la bibliothèque de Libramont

Expositions d’artistes libramontois. Nadia Gatelier (du 22/09 au 27/10), Charles Lafleur (3/11 au 8/12), Maxime Hanchir (23/03 au 27/04) et Dominique Robinet (4/05 au 8/06) exposeront leurs créations dans les murs de la bibliothèque. Le critique de cinéma Thibaut Demeyer, quant à lui, exposera ses photos du Festival de Cannes du 10/01 au 10/03/2023 et donnera une conférence en lien avec ses deux ouvrages sur le cinéma. Enfin, le Libramontois Francis Rosillon viendra présenter, le 22/3/2023, le fruit de son travail d’écriture consacré à la Semois. Une exposition des illustrations issues de ses livres est aussi prévue du 15 au 22/03/2023.

Pour les familles. Du côté des familles, on se réjouira de la venue du Père Noël (21/12) et de l’organisation d’un Cluedo géant en nocturne (20/01 et 14/04). La nuit des bibliothèques, en janvier 2023, sera l’occasion de sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits, tandis que les couleurs seront les invitées de la section "jeunesse" au printemps (13/04 au 11/05).

Des rencontres. Des rencontres récurrentes sont aussi à l’agenda: un atelier d’écriture avec l’écrivaine Claire Ruwet, un club de lecture "adulte", un club de lecture "jeunesse" autour du manga, des ateliers pour le public Article 27, une animation pour les plus petits et leurs parents, une formation pour faire son site web sans codage avec Jean-Marc Thomas ainsi que des cours d’initiation à l’informatique.

Un peu d’histoire. À l’occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur, le dimanche 23 avril 2023, une conférence sur Gutenberg et la projection du film "Illusions perdues" seront proposées au public. Début juin, la Bibliothèque communale et le Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny profiteront des Journées des Églises Ouvertes pour dévoiler de nouvelles étapes du Circuit des églises et chapelles virtuelles.

Bibliothérapie, ludothèque et boîtes à livres. La Bibliothèque communale dispose également d’un EPN, d’un espace "bibliothérapie", qui accueillera d’ailleurs le jeudi 24 novembre une rencontre autour du livre "Je suis un flexi-terrestre" de Thierry Delperdange, d’une ludothèque et d’un réseau de boîtes à livres d’un genre nouveau dans les villages de la commune: les p’tites bibliothèques. Des activités décentralisées de la Bibliothèque y auront lieu durant l’année.