Un bronze de Jean Gaspar offert au musée Gaspar à Arlon

La collection s’étoffe peu à peu, grâce à l’ASBL Les Amis des Musées arlonais, à l’occasion de son trentième anniversaire. "On voulait faire un geste un peu particulier pour marquer nos trente ans d’existence. C’était l’occasion de faire un nouveau don au musée. On cherchait, depuis plus d’un an, une œuvre pouvant lui convenir, une pièce complémentaire. On est tombé par hasard sur un habitant de Metzert qui souhaitait vendre plusieurs œuvres en sa possession. Le musée s’est montré intéressé par cet éléphant", indique Jean-Marie Leroy, président des Amis des Musées arlonais.

Le génie animalier

"Nous avons déjà deux grands éléphants de l’artiste, précise Valérie Peuckert, directrice du musée. Parmi les œuvres de Jean Gaspar, il y a une série de petits éléphants. Celui qui nous est offert aujourd’hui avait déjà été prêté au musée, en 2019, à l’occasion d’une exposition rétrospective consacrée à l’Arlonais. Elle avait pour sous-titre ‘Jean Gaspar le génie animalier’. De plus en plus, notre objectif est d’asseoir sa réputation comme étant un grand sculpteur animalier de son époque, entre 1895 et 1915 qui est l’âge d’or de son travail. C’est à travers les sculptures d’animaux qu’il déploie son talent. Grâce à un effort d’imagination car, à l’époque, la seule possibilité de voir un animal exotique vivant était le zoo dans lequel il n’est pas dans son milieu naturel. Jean Gaspar n’ayant pas voyagé, il a donc fait appel à son imagination. Ce qui illustre son talent. Ce bronze nous fait penser à Mowgli et la marche des éléphants."

Un bronze qui est à présent définitivement acquis au musée. "L’aspect financier est toujours très important dans un musée, rappelle le bourgmestre Vincent Magnus. Les fonds dont nous disposons sont investis dans la restauration des œuvres d’art dont une grande partie se trouve au dernier étage du musée, et pas dans l’achat d’œuvres. Les dons de mécènes sont la source principale des pièces du musée".