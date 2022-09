Semaine de la mobilité: un 1er prix pour Manhay

Ruralité

On ajoute également que l’inclusion des aînés, même si elle se rencontrait dans d’autres projets, était un plus. Par ailleurs, du côté du SPW, on insiste également sur le succès malgré la situation géographique de Manhay: "Il est toujours plus difficile de solliciter l’intérêt à la mobilité dans les zones rurales, nous voulions donc encourager également cette belle dynamique". L’échevin en charge de ce dossier, Patrick Loos, est ravi de cette reconnaissance. "C’est évidemment une bonne nouvelle et cela récompense les efforts qui sont faits dans ce domaine et dans la sensibilisation à la mobilité. C’est une reconnaissance pour tous les partenaires qui nous ont épaulés pour cette semaine", avance-t-il

Un enjeu sociétal

L’année dernière, pour sa première participation, Manhay avait reçu un coup de cœur.

Cette fois c’est le premier prix: "La mobilité est au centre de tous les débats, que ce soit en CLDR, CCATM, au conseil communal", dit-il, enchaînant: "Il s’agit aujourd’hui d’un vrai défi pour les communes rurales comme la nôtre. Si nous voulons encore attirer des jeunes, qui peuvent, par exemple, aller travailler en ville tout en résidant chez nous, il faut faire en sorte qu’il existe des solutions dans la mobilité".

L’affectation du prix, d’un montant de 2 000 €, se fera évidemment dans le domaine de la mobilité. Rien n’est encore décidé pour l’instant.