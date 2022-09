Nuisances des gîtes: La Roche veut être commune pilote

La Roche commune pilote en zone de police Famenne-Ardenne pour un nouveau règlement gîte ? C’est le souhait de Guy Gilloteaux. Il l’a expliqué mercredi soir en séance du conseil communal alors que le débat se concentrait sur une voirie fermée pour la construction de deux gîtes au Deister. Une fermeture qui a posé question. « On s’est fait avoir », a même lancé l’échevin Charles Racot. La fermeture initialement prévue pour trois mois s’est en effet prolongée, provoquant des perturbations pendant presqu’un an et demi. Cela a donc relancé le débat sur les gîtes, Guy Gilloteaux rappelant la motion votée en mars dernier par le conseil communal, autorisant la construction de gîtes de six personnes maximum pour autant que la gestion soit assurée à moins de dix kilomètres. « Cette motion avait été créée en prévision de la nouvelle réglementation de la Wallonie en la matière, a rappelé le mayeur. Nous voulions ainsi éviter un Eldorado sur les maisons et propriétés à acquérir, au profit de nos citoyens locaux. »