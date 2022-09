Carl et Nina Rausenberger-Kristensen se sont unis au Danemark le 4 mai 1957. De leur union sont nés deux enfants, trois petits enfants et un arrière-petit-fils. Nina a travaillé chez un diamantaire, puis au consulat du Danemark pour terminer sa carrière à la délégation commerciale du Danemark. Carl a travaillé dans les affaires maritimes puis a rejoint l’Arbed.

Yvon et Thérèse François se sont dits oui à Villers-la-Loue le 21 décembre 1957. Cinq enfants, dix petits enfants et dix arrières petits enfants sont venus agrandir la famille. Thérèse a consacré sa vie à ses enfants. Yvon est rentré très jeune dans la vie active et a travaillé à la fabrique d’articles scolaires à Limes. Il a épaulé son papa à la menuiserie avant de rentrer chez Couset en 1955

Noces de diamant

Roland et Christiane Lhomme-Graff se sont mariés à Tintigny le 9 juin 1962. De leur union sont nés deux enfants et quatre petites-filles. Christiane a travaillé dans une usine de tube et a ensuite élevé ses enfants. Roland a travaillé comme chauffeur chez Sarma Nopri, puis comme chauffeur de camion sur des chantiers.

Noces d’or

Denis et Marie-Claire Pireaux-Thomas se sont unis le 12 août 1972 à Meix-Devant-Virton. Deux garçons sont venus agrandir le cercle familial puis cinq petits enfants. Marie-Claire a travaillé comme secrétaire commerciale chez Edmond Dampicourt afin de pouvoir élever ses deux enfants. Denis a travaillé à la Chiers à Longwy comme mécanicien puis il entra à Burgo comme mécanicien industriel.

Guy et Bernadette Leonard-Leyder ont échangé leurs vœux à Sainte-Marie-Chevigny le 28 juillet 1972 avant d’accueillir deux garçons. Bernadette a été agent d’entretien dans les écoles puis travailla ensuite au magasin Delhaize de Virton. Guy a travaillé à la Cellulose avant de rejoindre et terminer sa carrière au Luxembourg.

Jacques et Nicole Devaux-Ansion se sont dits oui le 5 mai 1972 à Arlon. Ils ont accueilli trois filles et neuf petits enfants. Nicole a travaillé au camp militaire et a ensuite aidé son époux à la ferme. Jacques a exercé comme cultivateur indépendant pendant 25 ans puis chauffeur de camion pendant 23 ans.

Daniel et Denise Lejeune-Sizaire ont échangé leurs vœux à Montquintin le 2 décembre 1972. Deux filles et cinq petits enfants font la grande joie de ce couple. Denise a travaillé chez un vétérinaire et a nettoyé les églises de la commune. Daniel a travaillé à la Chiers, pour rejoindre la poste de Bruxelles.

Alain et Huguette Guillaume-Renaud se sont mariés le 15 juillet 1972 à Dampicourt. Quatre enfants et huit petits enfants ont agrandi la famille. Huguette a travaillé à l’hôpital Saint-Antoine de Virton, puis comme fille de salle au home Saint-Charles. Elle a élevé ses quatre enfants et a poursuivi son chemin en travaillant pour l’ALE.

Alain a travaillé comme soudeur chez Zimmer avant de rejoindre l’usine d’Athus et ensuite Mobile et l’administration Communale de Rouvroy