Meix-devant-Virton : Yohann Tortora, figure du football meichois, est décédé

"Yohann donnait de son temps pour l’académie des jeunes, où il était délégué, mais aussi entraîneur adjoint. Depuis que son fils joue à Meix, il se dévouait sans compter pour la cause des jeunes méchois footballeurs", nous confie Michaël Evrard, son meilleur ami. Il envisageait encore faire plus, en entrant dans le comité et s’adonner à d’autres tâches, alors qu’il était aussi présent aux journées sportives, mais aussi à des activités dans la région.