Deux présentations

Au cours du conseil, deux associations ont présenté leurs projets. La première, l’ASBL Nature Attitude, est venue expliquer leur démarche d’enquête sur notre indépendance à la production de fruits et légumes. L’association espère revenir en juin avec des propositions concrètes et demandera l’appui des responsables politiques pour améliorer la souveraineté alimentaire de la commune.

En fin de séance, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a présenté deux projets. Le premier, sa candidature au programme européen Leader 24-27, qui aidera à financer différents événements et projets. Ensuite, une candidature au titre de Parc national, concours organisé par la Région wallonne. Le parc souhaite développer le slow tourisme, avec six portes d’entrée vers la Forêt d’Anlier, dont deux à Marbehan et Habay. S’il est sélectionné, le parc obtiendra un subside de 16 000 000 €, dont 20% seront versés par les communes adjointes au projet, soit un coût de près de 165 000 € pour Habay.

Coût de l’énergie en hausse

Outre ces présentations, le conseil a voté un subside de 20 000 € pour le développement de contenants réutilisables que les Habaysiens pourront utiliser dans 7 commerces de la commune, pour commencer.

Autre point: le budget des Fabriques d’église. Si des conseillers notent que la facture d’électricité et de chauffage va augmenter, le bourgmestre Serge Bodeux (Pour Habay) répond qu’il sera nécessaire de se concerter avec les instances religieuses, et peut-être, rationaliser des messes. Cela n’est pas à l’ordre du jour, mais il s’agit d’une piste de réflexion.

Enfin, la conseillère Sylvie Fasbender (Vouloir) s’interroge sur le remplacement de la chaudière du Pachis. La proposition était d’installer une technologie de cogénération au gaz, mais vu les hausses exponentielles, l’échevin des Travaux Johan Flammang (Pour Habay) répond que l’entreprise va faire de nouvelles propositions.

Enfin, la cabine Ores et son positionnement sur la place du Centenaire posent toujours question. Le conseiller indépendant Jean-Marc Devillet s’inquiète sur la rapidité avec laquelle le bail emphytéotique est proposé au vote. Le point a été reporté à un conseil ultérieur.