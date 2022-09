La Ferme des Hauts comme 3 pommes, à Wittimont, c’est parti !

Le terrain situé à l’arrière de l’habitation familiale a été aménagé de A à Z pour accueillir différents animaux. Poules, chiens, chevaux, poneys, canards, vache, truie ou encore cailles, il y en a pour tous les goûts. "C’est un lieu pour se déconnecter et transmettre l’amour des animaux, explique Alice Body. Les enfants apprennent à les soigner, à les nourrir et à prendre soin d’eux. On récolte les œufs, fabrique du beurre ou encore du pain. Des promenades en calèche sont aussi possibles."

La présence d’un verger et d’une mare offre également la possibilité de varier les activités.

D’autres projets en tête

Ouvrir un tel établissement représente un investissement important. Rien que pour les animaux, 7 000 € ont été nécessaires. "Les banques ne m’ont pas suivie dans mon projet, explique la propriétaire . J’ai notamment pu compter sur le soutien de la famille."

Mais pourquoi la ferme porte-elle ce nom particulier ? "Nous avons la particularité d’avoir de petits animaux comme des chevaux miniatures ou encore des chèvres naines, précise Alice Body. Le nom Haut comme trois pommes vient donc de là." Malgré l’ouverture récente de l’espace, la propriétaire a encore de nombreux projets en tête. L’accueil des personnes avec handicaps légers ou l’envie de se former en thérapie animale font en autres parties de ses projets. En attendant, Alice Body est ouverte aux activités comme les anniversaires, les stages, les déplacements dans les écoles ou encore dans les maisons de repos. Eh oui, la dame s’exporte également à l’extérieur de sa ferme. "Nous sommes actuellement en train d’aménager un hangar dans le jardin afin d’accueillir les différents groupes de visiteurs au chaud et au sec lors des saisons plus froides."

La Ferme des Hauts comme 3 pommes, rue du Léry 20 à Wittimont ; 0494 65 64 51