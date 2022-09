La crèche à Chavanne, une priorité pour le conseil de Nassogne

La FRW et le bureau d’études Impact ont accompagné la Commune dans l’élaboration du PCDR. "Au printemps, on a rencontré les citoyens lors de huit réunions de consultation dans les villages, note Florence Lesuisse de la FRW. Ils ont aussi pu s’exprimer sur une plateforme numérique. Deux cents villageois se sont mobilisés. La CLDR s’est réunie 15 fois. On a aussi organisé des rencontres et enquêtes, et travaillé avec les autres commissions de la commune. Une rencontre intercommissions a même eu lieu."

Les enjeux du PCDR sont au nombre de sept: tendre vers l’autonomie énergétique, ménager et mettre en valeur les cœurs des villages tout en renforçant la mobilité douce, proposer des logements accessibles à tous en visant d’abord les jeunes et aînés, accentuer la cohésion sociale et intergénérationnelle, promouvoir et aider les acteurs économiques locaux, mieux capter les retombées économiques du tourisme, et préserver les éléments naturels et patrimoniaux.

Réseau de chaleur à Forrières

Une première fiche-projet, à introduire dans le cadre d’une convention-faisabilité, a aussi recueilli l’unanimité. Elle concerne la construction d’une maison rurale à Chavanne derrière l’école. "On y retrouvera la crèche (NDLR: Les Bisounours toujours temporairement à La Petite Europe à Bande) , et un espace polyvalent type maison de village, détaille Stéphane Mottiaux d’Impact. Celui-ci sera aussi une structure d’accueil des aînés, pour soulager les aidants. Une cuisine verra aussi le jour, pour les repas du CPAS notamment."

L’aménagement d’un espace de convivialité et biodiversité, aussi près de l’école de Chavanne, figure également au rang des projets prioritaires. Tout comme la création de la halle polyvalente à Forrières, et d’un réseau de chaleur bois, à Forrières aussi, entre les bâtiments publics, voire aussi des maisons privées.

Stéphane Mottiaux: "Le Pôle Aménagement du Territoire va désormais rendre un avis. Si celui-ci est positif, le dossier sera transmis à la Région pour approbation. La Commune pourra alors mettre en œuvre le PCDR et introduire des demandes de subsides."