La commune de Léglise prend des mesures face à la crise énergétique

Face à la crise énergétique que nous vivons, la Commune de Léglise a décidé de prendre des mesures. L’éclairage public sera ainsi fermé entre minuit et 5h du matin et ce, pour une durée de six mois. Cette décision fait suite au récent courrier d’Ores envoyé aux communes les invitant à adhérer à cette solution pour lutter contre la flambée des prix de l’énergie. Pour Léglise, l’économie sera réduite de moitié, soit un peu plus de 22 000 €. Un point qui a été voté à l’unanimité par l’ensemble des membres du conseil. La minorité, par l’entremise d’Élodie Gillet, propose même de prolonger cette fermeture nocturne si la période de six mois est concluante. Toujours en matière d’énergie, la Commune a décidé d’intervenir dans les écoles. "Nous avons débloqué un montant de 10 000 € pour sensibiliser les enfants des écoles de la commune au gaspillage d’énergie, souligne Simon Huberty, l’échevin de l’Enseignement. À partir de novembre, des animations ‘‘Chasse au gaspi’’ seront données dans les écoles. Le but étant de les conscientiser et pourquoi pas, ramener de bons conseils à la maison." Enfin, à quelques mois de Noël, l’éclairage des fêtes a également été abordé. L’idée de fermer les illuminations entre minuit et 5h est également envisagée.