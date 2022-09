Hachy : "toqué avant d'entrer", la nouvelle pièce de théâtre jouée par la troupe des Cigognes

Les répétitions de Toqué avant d’entrer, la comédie en 3 actes de François Scharre initialement choisie, ont pu reprendre. Une comédie rocambolesque, avec des personnages tous plus toqués les uns que les autres.

Pendant une heure et demie, vos zygomatiques seront mis à rude épreuve par les aventures d’Hervé qui, depuis son expulsion du domicile conjugal, cherche à se loger à Paris. Il trouve un logement idéal, spacieux, bien situé. Sauf que c’est une colocation et que sa femme va lui mettre des bâtons dans les roues pour avoir la garde exclusive des enfants ! Dans une colocation où seuls les toqués sont acceptés, il va lui falloir redoubler d’improvisation pour se créer un TOC (trouble obsessionnel compulsif). Et tout ne va pas se passer comme prévu !

Vous pourrez applaudir sur scène Danielle Welter, Tania Lommel, Julie Jacinto, Caroline Mario, Loris Zanchetta, Luc Halbardier et Stany Zanchetta, lors des représentations qui auront lieu les 7, 8, 14 et 15 octobre à 20 h, ainsi que le dimanche 9 octobre à 15 h, à la salle Les Ardents, à Hachy. La troupe jouera aussi en terres gaumaises, dans la salle des Échos du Ton, à Ethe, le 21 octobre à 20h.

Les réservations se font par téléphone au 0486/05.78.70 entre 20 et 21 heures, par mail à l’adresse tdchachy@gmail.com, ou via le formulaire en ligne disponible sur la page Facebook de la troupe. Les entrées restent à 8 € pour les adultes, et 5 € pour les enfants.