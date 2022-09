Dernière ligne droite pour la candidature de la forêt d'Anlier comme parc national

Au centre de tous les questionnements, de toutes les réalisations, une identité et une ligne conductrice clairement revendiquées: la forêt. Page après page, la stratégie prévue pour, entre autres, préserver, dynamiser et faire perdurer la forêt d’Anlier a pris forme jusqu’au résultat final: un dossier ambitieux, représentatif du territoire de qualité et prometteur qu’il met en valeur, réalisé en parfaite collaboration avec les vives forces locales impliquées dans le projet.

Le soutien de 80 partenaires

Tout au long du travail de longue haleine, réalisé par l’équipe porteuse de la candidature sous la houlette de Thierry Jaumain, de nombreux partenaires ont répondu présents. Le directeur Liesse précise: "Plus que de s’enthousiasmer face à la perspective d’un parc national en forêt d’Anlier, ils se sont investis dans le projet et ont soutenu son avancée à toutes les étapes, en mettant leur expertise et leurs ressources au profit de cette formidable opportunité de valoriser la forêt."

Pour couronner cette collaboration fructueuse, la coalition territoriale a marqué son accord pour le dossier de candidature, ajoutant ainsi le point final à ce qu’elle espère devenir le premier chapitre du parc national de la Forêt d’Anlier.

Le 2 octobre prochain marque la date de remise ultime des candidatures. Si elle est sélectionnée, la forêt d’Anlier pourra bénéficier d’un subventionnement important afin de concrétiser sa vision d’avenir.

Ce sera l’occasion pour l’ensemble des acteurs ayant participé à l’élaboration de cette stratégie mûrement réfléchie de réaliser des actions primordiales tant pour la forêt que pour ses habitants.

Dans l’attente d’un verdict prévu début décembre, ses auteurs espèrent que le parc national de la Forêt d’Anlier devienne une réalité et, au même titre que son emblématique cigogne noire, prenne pleinement son envol à l’issue du processus de sélection.