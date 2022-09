Chez Schmit à Martelange, on en est à la 4e génération de bouchers en un siècle

Ce 1er octobre, Robert Schmit, bien connu aussi dans le milieu du football puisqu’il a été durant deux décennies président de l’US Martelange, cède le flambeau à son fils Sébastien âgé de 39 ans et à un jeune associé, Cyril Hubert, de Léglise, employé dans la maison depuis 7 ans.

C’est donc en 1921 qu’Eugène Schmit et son épouse Bertha ouvrent leur petit commerce à un jet de pierre de l’église, bien évidemment à la rue des Bouchers !

Un siècle plus tard, la Maison Schmit est toujours bien implantée au même endroit, un commerce qui est devenu au fil des ans une véritable institution, à l’heure où hélas les commerces de proximité peinent à durer.

Le secret de pareille longévité: la passion du métier et Robert de préciser: "Être boucher, c’est bien plus qu’une profession, c’est une véritable passion."

Une passion partagée par quatre générations, en 1920 donc Eugène et Bertha, en 1950 Arthur et son épouse Maria, en 1980 Robert et à présent Sébastien et Cyril.

Au fil des ans, la boucherie familiale du village est devenue une grosse entreprise, ce sont dix personnes qui y sont actuellement employées.

Leurs produits, tous faits maison, se vendent comme des petits pains… ou des saucisses, et surtout les saucisses aux fromages, produit phare de la boucherie. Robert a d’ailleurs été médaillé d’or lors d’un concours international à Francfort en 2010.

Répondre à la demande de la clientèle

"Nous avons dû nous adapter aux goûts du jour et à la demande de notre clientèle. Dès l’arrivée des barbecues, nous avons d’emblée créé toute une gamme de saucisses aux fromages, ce qui a fait la renommée de notre maison". Et Robert et Sébastien d’ajouter: "À présent nous proposons différentes saveurs, on varie les goûts et les préparations: saucisses à la mozzarella, au fromage de chèvre, au fromage et à la bière d’Orval, de Chimay… tout cela sans oublier nos salaisons, charcuteries et plats préparés. C’est entre 120 et 130 tonnes de marchandises travaillées tous les ans ! Et le tout est fait maison".

Pour Sébastien, reprendre la boucherie familiale, quoi de plus normal. Il y travaille depuis deux décennies !

Les Martelangeois le savent bien: les Schmit ont toujours été une famille de véritables passionnés. Les trois générations qui ont précédé l’actuelle, ont été présentes dans la boucherie jusqu’à l’âge de la retraite ! Le secret de leur longévité et cet amour du métier transmis aux clients qui sont toujours fidèles. Et Cyril Hubert de conclure: "Sans tout notre personnel dévoué nous ne sommes pas grand-chose. Cependant, une grosse difficulté à laquelle nous sommes confrontés à présent, c’est de trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Il nous manque des bouchers ou traiteurs pour venir renforcer au quotidien notre équipe."